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Ofcom начал расследование программы Good Morning Britain

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Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после слов ее ведущего Пирса Моргана относительно интервью принца Гарри и его супруги Меган Опре Уинфри. Об этом сообщил регулятор 9 марта на своей странице в Twitter.

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Программа выходит на телеканале ITV. Накануне Морган обвинил Гарри и Меган в неуважении монархии. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил супругов в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца.

«По данным на 14.00 (17.00 мск) вторника 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы», — сообщили в Ofcom. После заявления регулятора ITV сообщил об уходе Моргана.

Интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской журналистке Опре Уинфри, вышло в эфир 7 марта поздно вечером по времени США. В Великобритании программу показали утром в понедельник.

В ходе интервью Маркл сообщила, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но ей администрация дворца отказывала в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях неназванного члена королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила. Опрос показал, что около половины британцев считают, что супруги в ходе интервью повели себя неподобающе.

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