Около 50% британцев осудили интервью принца Гарри и Меган Маркл

Около половины британцев считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

Опрос проводился среди 2,1 тыс. британских граждан. Из них 47% посчитали интервью неуместным, положительно его оценили только 21% респондентов. При этом еще 31% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 29% респондентов заявили, что сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют супругам, а 56% заявили об отсутствии симпатии. При этом 39% сопереживают британской королевской семье из-за разрыва между принцем Гарри и его родным, но 45% в сложившейся ситуации монаршему семейству не симпатизируют.

Опрос прошел на фоне интервью герцога и герцогини Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем в эфир в США в воскресенье, 7 марта. В ходе него Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. Маркл заявила, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца. Кроме того, супруга принца Гарри обвиняет британские таблоиды в расизме и травле ее лично.