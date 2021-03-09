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Около 50% британцев осудили интервью принца Гарри и Меган Маркл

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Около половины британцев считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

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Опрос проводился среди 2,1 тыс. британских граждан. Из них 47% посчитали интервью неуместным, положительно его оценили только 21% респондентов. При этом еще 31% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 29% респондентов заявили, что сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют супругам, а 56% заявили об отсутствии симпатии. При этом 39% сопереживают британской королевской семье из-за разрыва между принцем Гарри и его родным, но 45% в сложившейся ситуации монаршему семейству не симпатизируют.

Опрос прошел на фоне интервью герцога и герцогини Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем в эфир в США в воскресенье, 7 марта. В ходе него Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. Маркл заявила, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца. Кроме того, супруга принца Гарри обвиняет британские таблоиды в расизме и травле ее лично.

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