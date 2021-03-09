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Регулятор Дании получил график укладки второй нитки СП-2

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Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG график прокладки второй нитки газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта. Об этом сообщили во вторник, 9 марта, в ведомстве.

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Как объяснил ТАСС глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон, перед началом работ компания Nord Stream 2 AG представляет скорректированный график. Ведомству не нужно его утверждать.

Ранее в этот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что план «Газпрома» заключается в том, чтобы запустить в эксплуатацию «Северный поток – 2» к отопительному сезону — к октябрю.

По его мнению, для завершения оставшихся трубоукладочных работ по «Северному потоку – 2» понадобится 3–4 месяца. Юшков также спрогнозировал, что при благоприятном раскладе укладку первой нитки могут завершить уже в мае.

Во вторник также стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний, чтобы после присоединиться к строительству газопровода. Скорость укладки труб у судна «Академик Черский» составляет около 1,5 км в сутки, подчеркнул Юшков. К началу февраля в водах Дании осталось проложить 120 км трубопровода, а в водах Германии — 30 км.

О том, что «Академик Черский» будет принимать участие в строительстве трубопровода, стало известно 4 марта. Nord Stream 2 AG тогда направил необходимое уведомление в морское управление Дании (DMA). Отмечалось, что все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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