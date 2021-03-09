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Трубоукладчик «СП-2» прибыл в Калининград для прохождения испытаний

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний, чтобы после присоединиться к строительству «Северного потока – 2» (СП-2). Об этом 9 марта свидетельствуют данные MarineTraffic.

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О том, что «Академик Черский» будет принимать участие в строительстве трубопровода, стало известно 4 марта.

Nord Stream 2 AG тогда направил необходимое уведомление в морское управление Дании (DMA). Отмечалось, что все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

В тот же день сообщалось, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет вестись в территориальных водах Дании до конца сентября 2021 года. К началу февраля в водах Дании не было проложено 120 км трубопровода, а в водах Германии — 30 км.

При этом в начале февраля в Датском агентстве по мореплаванию сообщали, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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