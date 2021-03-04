«Академик Черский» присоединится к укладке труб СП-2 после испытаний

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в район Калининграда для проведения испытаний, после чего присоединится к укладке труб «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний», — говорится в тексте.

Nord Stream 2 AG направил «необходимое уведомление в морское управление Дании (DMA), все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями».

Ранее в этот же день «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар после почти полутора месяцев ожидания, сообщается на сайте aif.ru.

В компании Uniper оценили ход строительства газопровода «Северный поток – 2», передает RT. По словам топ-менеджера, это «бизнес-проект, завершенный на 98%».

В начале февраля в Датском агентстве по мореплаванию сообщали, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле 2021 года. Отмечается, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.