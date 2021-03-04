Строительство СП-2 в водах Дании продлили до сентября 2021 года

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) будет вестись в территориальных водах Дании до конца сентября 2021 года. Об этом сообщает 4 марта Морское управление Дании (DMA).

Отмечается, что к началу февраля в водах Дании было не проложено 120 км трубопровода, а в водах Германии — 30 км, уточняет Reuters со ссылкой на DMA.

Ранее в этот же день стало известно, что для дальнейших работ над «Северным потоком – 2» будет привлечено судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое в настоящее время направляется в Калининград для проведения испытаний.

Nord Stream 2 AG направил «необходимое уведомление в морское управление DMA, все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями».

Вместе с тем в начале февраля в Датском агентстве по мореплаванию сообщали, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в датских водах подойдет к концу в апреле 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.