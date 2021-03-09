Эксперт спрогнозировал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

План «Газпрома» заключается в том, чтобы запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» к отопительному сезону — к октябрю, поделился своим мнением с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он полагает, что для завершения оставшихся трубоукладочных работ по «Северному потоку — 2», понадобится три-четыре месяца.

«Думаю, сейчас (судно-трубоукладчик) «Фортуна» закончит мелководный участок на первой нитке. К этому моменту на «Академике Черском» закончатся подготовительные работы. «Фортуна» перейдет на вторую нитку мелководного участка, где продолжит укладывать трубы. «Академик Черский» встанет на достройку глубоководного участка на первой нитке», — сказал эксперт.

По его словам, при благоприятном сценарии укладку первой нитки могут завершить уже в мае.

«Заявление оператора проекта Nord Stream 2 о планах завершить в сентябре трубоукладочные работы, возможно, даже перестраховка. Трубоукладочные работы они и пораньше смогут завершить, им еще месяца два останется на пусконаладочные работы», — отметил специалист.

Ранее в этот же день стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний, чтобы после присоединиться к строительству «Северного потока – 2» (СП-2). Скорость укладки труб у судна «Академик Черский» составляет около 1,5 км в сутки, подчеркнул Юшков. К началу февраля в водах Дании не было проложено 120 км трубопровода, а в водах Германии — 30 км.

О том, что «Академик Черский» будет принимать участие в строительстве трубопровода, стало известно 4 марта. Nord Stream 2 AG тогда направил необходимое уведомление в морское управление Дании (DMA). Отмечалось, что все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.