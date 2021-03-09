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В посольстве разъяснили правила въезда россиян на Сейшелы

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Для путешествия на Сейшельские острова с 25 марта россияне, помимо отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, должны заранее получать медицинские разрешения. Об этом сообщили во вторник, 9 марта, в посольстве РФ на Сейшелах.

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«Для осуществления поездки требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Предварительное получение медицинского разрешения на въезд через специальную онлайн-платформу по-прежнему необходимо», — уточнили ТАСС в российском диппредставительстве.

Там также отметили, что передвижения туристов по острову будет регулироваться действующими ограничениями, которые корректируют местные власти.

5 марта министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов заявил, что Сейшелы начнут принимать иностранных путешественников, в том числе россиян, с 25 марта.

При этом им нужно будет иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за трое суток до прибытия. Гражданам не придется проходить двухнедельный карантин, но их обяжут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также обрабатывать руки дезинфекторами.

В тот же день стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» со 2 апреля начнет летать из Москвы на Сейшельские острова. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте прошлого года в связи с пандемией COVID-19. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

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