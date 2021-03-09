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Путин подписал закон о ратификации протокола по налогам с Мальтой

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-мальтийскую Конвенцию об избежании двойного налогообложения. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

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«Ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года, подписанный в городе Москве 1 октября 2020 года», — говорится в тексте документа.

Протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения между РФ и Мальтой был подписан 1 октября. В конце декабря прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола.

Документом определен ряд исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года.

Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.

В конце марта президент России Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод дивидендов за рубеж до 15%. Формально она и сейчас на этом уровне. Однако благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения, которые заключены Россией примерно со 100 странами, бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в некоторых случаях и до 0%.

Соответствующие соглашения после этого были заключены с Кипром и Люксембургом. В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.

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