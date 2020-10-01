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Россия договорилась с Мальтой о налогообложении
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Россия договорилась с Мальтой о налогообложении

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Россия и Мальта согласовали изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения. Соответствующий протокол между странами был подписан в четверг, 1 октября, сообщает сайт Минфина РФ.

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Речь идет об изменения в соглашении в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. Ратификация документа должна состояться до конца 2020 года. Тогда его положения начнут применять с 1 января 2021 года.

Протокол, как и аналогичный подписанный между РФ и Кипром, предполагает перечень исключений, которые позволяют применять применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

«Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%», — уточнили в министерстве.

О готовности пересмотреть условия налогового соглашения Россия и Мальта заявили в сентябре. 8 сентября аналогичное соглашение было заключено с Кипром. Благодаря договоренностям об избежании двойного налогообложения, которые заключены Россией примерно со 100 странами, бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в некоторых случаях и до 0%.

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