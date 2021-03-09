Россия и Китай подписали документы о создании станции на Луне

Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом во вторник, 9 марта, говорится на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что переговоры проходили в формате видеоконференции.

Договор о сотрудничестве подписали глава российской корпорации Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь. Они договорились использовать данное космическое пространство в мирных целях.

Согласно информации «Роскосмоса», в рамках данного проекта РФ и КНР будут совместно разрабатывать дорожную карту МНЛС, а также тесно сотрудничать в ее эксплуатации. В меморандуме также уточняется, что запланированная станция на Луне предназначена «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ».

Кроме того, документ предполагает сотрудничество в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» (ОА) и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

Ранее, 12 февраля, стало известно, что российский кабмин принял предложение «Роскосмоса» подписать меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве по созданию международной лунной научной станции.

В январе представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Соглашение о совместном создании окололунной станции «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году.

Позже гендиректор «Роскосмоса» заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект назвал американоцентричным.

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса в сентябре 2019 года. Тогда в «Роскосмосе» сообщили, что начало реализации трех этапов лунной программы планируется к 2024 году. К этому моменту исследование спутника Земли начнут вести с орбиты этого небесного тела при помощи аппарата «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен будет доставить на Землю лунный грунт.