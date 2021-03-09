Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт, 84-летняя Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Когда Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, — это следствие сделанной прививки. Валентина Владимировна сделала прививку», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, уже многие депутаты вакцинировались, в частности лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский.

20 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у нее есть антитела к коронавирусу. В связи с этим она пока решила воздержаться от вакцинации.

За прошедшие сутки в России было выявлено 9445 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 9 марта в стране выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

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