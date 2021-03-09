Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае
Мир
Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст
Мир
Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19
Мир
Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%
Мир
Президент Италии сделал прививку от COVID-19
Наука
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса
Наука
Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину
Общество
Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе
Сюжет:

Терешкова сделала прививку от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт, 84-летняя Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Не наколоться: как понять, что вакцинация была эффективна
Ученые объяснили, почему следует ориентироваться на качественный, а не количественный результат теста на антитела

«Когда Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, — это следствие сделанной прививки. Валентина Владимировна сделала прививку», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, уже многие депутаты вакцинировались, в частности лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский.

20 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у нее есть антитела к коронавирусу. В связи с этим она пока решила воздержаться от вакцинации.

За прошедшие сутки в России было выявлено 9445 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 9 марта в стране выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Инфографика

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021