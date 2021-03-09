В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 9445 новых случаев COVID-19, сообщает во вторник, 9 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9931 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1066), Санкт-Петербурге (941) и Подмосковье (523).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Ранее, 9 марта, врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки, когда ситуация с распространением инфекции в стране стабилизируется. По его мнению, это произойдет к лету.

5 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается. По ее словам, заболеваемость в РФ составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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