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В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19
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В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России выявлено 9445 новых случаев COVID-19, сообщает во вторник, 9 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 9445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9931 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1066), Санкт-Петербурге (941) и Подмосковье (523).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Ранее, 9 марта, врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки, когда ситуация с распространением инфекции в стране стабилизируется. По его мнению, это произойдет к лету.

5 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается. По ее словам, заболеваемость в РФ составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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