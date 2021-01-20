Матвиенко сообщила о наличии антител к коронавирусу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у нее есть антитела к коронавирусу.

По ее словам, в связи с этим она пока воздержится от вакцинации.

«Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови - у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю», — заявила Матвиенко 20 января на пленарном заседании СФ.

При этом спикер Совфеда оценила идею введения COVID-паспортов. Она отметила, что вероятнее всего их вводить не будут, однако в России появится электронный реестр привившихся от коронавируса. Он не будет равносилен паспортам, так как прививка - дело добровольное.

18 января о перенесенном COVID-19 рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, болезнь протекала в легкой форме. Он отметил, что о необходимости прививаться от вируса уже после перенесенного COVID-19 проконсультируется с врачами.

15 января директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что тем, кто переболел коронавирусом, все равно необходимо вакцинироваться. Однако окончательное решение о прививке следует принимать, исходя из уровня антител.