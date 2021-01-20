Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов
Наука
Рогозин оценил шансы на улучшения отношений с США в космической сфере
Мир
Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказание для 70
Общество
Матвиенко сообщила о наличии антител к коронавирусу
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Ученые назвали срок формирования длительного иммунитета к COVID-19
Мир
Песков высказался о намерениях США относительно СНВ-3
Сюжет:

Матвиенко сообщила о наличии антител к коронавирусу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у нее есть антитела к коронавирусу.

По ее словам, в связи с этим она пока воздержится от вакцинации.

Неполное доверие: что может помешать признанию сертификатов вакцинации
Вопрос международного принятия российских документов о прививке против COVID прорабатывает кабмин

«Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови - у меня антитела, вот так бывает. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю», — заявила Матвиенко 20 января на пленарном заседании СФ.

При этом спикер Совфеда оценила идею введения COVID-паспортов. Она отметила, что вероятнее всего их вводить не будут, однако в России появится электронный реестр привившихся от коронавируса. Он не будет равносилен паспортам, так как прививка - дело добровольное.

18 января о перенесенном COVID-19 рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, болезнь протекала в легкой форме. Он отметил, что о необходимости прививаться от вируса уже после перенесенного COVID-19 проконсультируется с врачами.

15 января директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что тем, кто переболел коронавирусом, все равно необходимо вакцинироваться. Однако окончательное решение о прививке следует принимать, исходя из уровня антител.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021