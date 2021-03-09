Экс-депутат рады объяснил призыв Киева разорвать дипотношения с Москвой

Экс-депутат Верховной рады Украины, член президиума «Союза левых сил» Александр Голуб прокомментировал призыв бывшего украинского посла Валерия Чалого быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией.

По словам бывшего парламентария, в последние годы русофобия стала целенаправленной политикой Киева, так как не только само государство, но и его институты выстраивают свою деятельность как «анти-Россия».

«Но идея вообще разорвать дипломатические отношения — это, конечно, что-то новое в данной ситуации», — отметил он в эфире радио Sputnik во вторник, 9 марта.

Голуб подчеркнул, что даже бывшие президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной рады Александр Турчинов признавали необходимость сохранения отношений между Москвой и Киевом, хотя бы на каком-то уровне.

При этом экономические показатели, наличие родственных связей и тот факт, более 3 млн украинцев находятся в России на заработках, говорят о том, что несмотря на обвал, связи между странами остались достаточно значительными, подчеркнул Голуб.

Вдобавок к этому бывший парламентарий выразил уверенность, что Чалый своим призывом выполнял «волю хозяев», которые желают, чтобы связи между Киевом и Москвой максимально ослабли.

Аналогичная позиция, по его мнению, укладывается в стратегию администрации президента США Джозефа Байдена.

«Он, безусловно, вернулся к стратегии, которую демократы изначально взяли, спровоцировав государственный переворот на Украине. А сейчас, возможно, даже на кровавое, достаточно серьезное противостояние с Россией. Думаю, что подобные инициативы — дополнительный шаг в этом направлении», — заключил Голуб.

8 марта Чалый заявил, что Киеву нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с «агрессором».

В свою очередь, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов предупредил, что разрыв дипломатических отношений Украины с Россией будет путем в никуда. Он добавил, что в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.