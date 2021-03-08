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В Крыму ответили на предложение Киева разорвать дипотношения с Россией

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Разрыв дипломатических отношений Украины с Россией будет путем в никуда, отметил в понедельник, 8 марта, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, комментируя заявление бывшего посла Украины в США Валерия Чалого.

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Ранее украинский дипломат заявил, что Киеву нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с «агрессором».

«Все эти разговоры о разрыве дипломатических отношений — путь в никуда. В Киеве сейчас наступает час икс, и различные безумцы перешли в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, всё еще связывающую Украину с Россией», — приводит слова Молохова «РИА Новости».

Он добавил, что в этой ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.

5 марта бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. За день до этого в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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