Экс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый призвал готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Об этом высокопоставленный дипломат заявил 8 марта в эфире телеканала «Еспресо».

Как полагает Чалый, Киев должен полностью прекратить отношения с «агрессором». «Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», — заявил дипломат.

Как добавляет «Газета.ру», в случае такого развития событий нужно обратиться к третьей стороне, чтобы она стала посредником между Москвой и Киевом.

5 марта бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. За день до этого в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.