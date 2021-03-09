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Эксперт объяснил цели обращения конгрессменов США по «Северному потоку – 2»

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Американские конгрессмены пытаются пресечь растущее влияние и конкурентоспособность России в газовой сфере. Об этом 9 марта заявил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, комментируя обращение конгрессменов к госсекретарю США Энтони Блинкену.

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Ранее в этот же день ряд республиканцев в палате представителей конгресса в письме Блинкену выразили обеспокоенность по поводу отсутствия санкций в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода «Северный поток – 2», со стороны администрации президента страны Джо Байдена.

Конгрессмены привели список компаний, связанных с реализацией газопровода, против которых не были введены ограничения, и призвали рассмотреть возможные санкции в отношении них.

«Для республиканцев вполне характерно, как и для любой партии, которая находится в оппозиции в США, говорить о том, что нынешняя администрация всё делает слишком медленно, слишком мягко. Надо пояснить, конечно, что есть определенный консенсус, что Россия якобы через «Северный поток – 2», через другие экономические или энергетические проекты продвигает не только экономические вопросы, но еще и какие-то свои политические интересы на западном направлении, которые по умолчанию считаются негативно направленными по отношению к европейскому или евроатлантическому единству», — цитирует его RT.

Представители Республиканской партии, как отметил Бышок, пытаются решить две задачи. С одной стороны, США нужно остановить «растущее влияние России», а с другой — дать возможность большему присутствию американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейских рынках, тем самым устраняя конкуренцию с российской стороны.

Ранее, 6 марта, стало известно, что американский сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал утверждение Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за отсутствия новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Между тем 1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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