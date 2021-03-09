Полёт за Гагариным: кто продолжит игру в плей-офф КХЛ

Плей-офф КХЛ длится уже неделю, но пока ни в одной из серий не выявлен победитель. Лишь во вторник в трёх противостояниях борьба может закончиться по итогам четырёх матчей. Это произойдёт в том случае, если «Спартак» проиграет в московском дерби ЦСКА, нижегородское «Торпедо» уступит дома казанскому «Ак Барсу», а ярославский «Локомотив» обыграет хельсинский «Йокерит».

В остальных парах уже точно пройдут пятые матчи. А магнитогорский «Металлург» и нурсултанский «Барыс» сыграют как минимум шесть встреч. Все четыре пары второго раунда Кубка Гагарина определятся не раньше пятницы.

Восток

«Металлург» — «Барыс»

«Магнитка» выглядела фаворитом этого противостояния, но проблемы у неё начались ещё в первом домашнем матче. После первого стартового команда Ильи Воробьёва проигрывала 1:3, но в итоге воспользовалась неудачной игрой обороны и вратаря «Барыса», победив 7:4. Тем не менее, в следующей игре казахстанский клуб сумел собраться и победить в овертайме (2:1), увезя из Магнитогорска одну победу.

В Нурсултане команды провели в выходные две встречи. Сначала успех праздновал уральский коллектив — 2:1. Но в понедельник «Барыс» вновь сравнял счёт в этом противостоянии, победив в четвёртом матче 4:2. В среду команды сыграют в этой серии в пятый раз. Матч пройдёт в Магнитогорске. А в пятницу шестая встреча состоится в столице Казахстана. Если после неё победитель противостояния не будет выявлен, то в воскресенье в Магнитогорске придётся играть заключительный седьмой матч.

— «Барыс» может вытащить эту серию, тем более, он сейчас поедет в Магнитогорск с положительными эмоциями после победы в последней игре, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер «Металлурга» Фёдор Канарейкин. — Но серия будет и дальше идти в том ключе, что идёт сейчас. Очень многое зависит, кто забьёт первым. Казахстанский клуб показал хорошую игру в четвёртом матче, а у «Магнитки» есть проблемы с отсутствием из-за травмы Егора Яковлева. Тем не менее, команда хорошо укомплектована и имеет все шансы победить «Барыс», если будет внимательно использовать свои моменты и большинство. А то в четвёртом матче «Металлург» не реализовал «5 на 3». В общем, команда по-прежнему фаворит серии, но от «Барыса» можно ждать чего угодно.

«Авангард» — «Автомобилист»

После того, как «Авангард» вчистую выиграл в Балашихе первый домашний матч (3:0), казалось, что он может за четыре матча пройти екатеринбургский клуб. Но уральцы показали зубы во второй выездной встрече, проиграв лишь 3:4 и играя не хуже соперника. Поэтому, переехав домой, подопечные Билла Питерса выиграли третий матч 2:1, а в четвёртом вели за четыре минуты до конца основного времени 3:1, но два раза удалились, и в обоих случаях омский клуб реализовал большинство.

Во втором овертайме «ястребы» сумели забросить победную шайбу в ворота хозяев и повести в серии 3:1. Если в среду «Авангард» выиграет в Балашихе пятый матч, то пройдёт во второй раунд.

— Похоже, упущенная победа в четвёртом матче будет роковой для «Автомобилиста», — заявил «Известиям» экс-главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин. — Сначала казалось, что Омск легко выиграет эту серию, но надо отдать должное Екатеринбургу, что он внёс интригу. А такие удаления, как в конце третьего периода четвёртой игры, недопустимы на уровне плей-офф. Ведя 3:1 и имея реальную возможность сравнять счёт в серии, нельзя так играть в обороне.

«Ак Барс» — «Торпедо»

В первом матче «Торпедо» оказало сопротивление. Оно повело в счёте и лишь в третьем периоде позволило «Ак Барсу» сравнять. В середине овертайма казанцы дожали «автозаводцев» и победили 2:1. Во втором домашнем матче подопечные Дмитрия Квартальнова взяли верх уже более уверенно — 4:1. А после переезда в Нижний Новгород и вовсе разгромили «Торпедо» (4:0). Теперь во вторник там же пройдёт четвёртый матч. Если хозяева проиграют и его, то серия закончится в максимально короткие сроки.

— «Ак Барс» сейчас чувствует себя уверенно, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского клуба Алексей Бадюков. — За исключением первого матча, где было нервное начало, свойственное командам-фаворитом, клуб контролирует игру. У «Торпедо» ещё с регулярного чемпионата затянулась серия поражений, вместе с плей-офф она достигла уже восьми матчей. И видно, что нижегородцы могут обыграть «Ак Барс» только в случае недооценки с его стороны, чего уже скорее всего не будет. «Торпедо» может показать хороший хоккей в четвёртом матче, но по совокупности казанцы смотрятся уверенней. И велика вероятность, что в ближайшей игре они выиграют всю серию.

«Салават Юлаев» — «Трактор»

С самого начала от этой серии ждали интриги. И «Трактор» оправдал ожидания. Челябинский клуб выиграл в Уфе первый матч — 3:1. Затем подопечные Анвара Гатиятулина вели в счёте в первом периоде второй игры (1:0), но провалили вторую двадцатиминутку, позволив «Салавату» выйти вперёд (2:1). Тем не менее, уральцы спаслись за четыре минуты до конца основного времени.

Но последнее слово осталось за уфимцами, выигравшими в овертайме (3:2). Переезд в Челябинск начался с обескураживающего разгрома хозяев. «Салават» победил 3:0. И сейчас ведёт в серии 2:1. Во вторник «Трактору» надо побеждать дома в четвёртой игре, чтобы ехать в Уфу с хорошими шансами на успех в серии.

— Думаю, что серия может затянуться. Да, «Трактор» где-то подсел. Это было заметно во второй и особенно третьей игре. А «Салават» сыграл аккуратно и прекрасно использовал свои козыри в виде первого звена. Главная задача Уфы — заставить защитников соперника торопиться и ошибаться. В третьем матче это стало получаться. Не имея столько бросков, сколько сделали челябинцы, «Салават» использовал свои моменты. Но сейчас не знаю, как пойдёт серия дальше. Очень многое будет зависеть от четвёртой встречи. Если «Трактор» за неё зацепится, то противостояние станет совсем непредсказуемым.

Запад

«Динамо» — «Северсталь»

Череповецкий клуб с мизерным бюджетом дал бой одному из фаворитов Кубка Гагарина. И на определённом этапе даже казалось, что серия может быть долгой. Бело-голубые минимально выиграли стартовую встречу (1:0) дома в Москве. Но там же через два дня были разгромлены «Северсталью» (2:5).

Переезд в Череповец оказался ещё более интригующим. В третьем матче хозяева вели 1:0, и лишь за три секунды до конца основного времени «Динамо» сравняло. А на последней минуте первого овертайма забило победную шайбу. Тем не менее, «Северсталь» не сломалась. Правда, первый период четвёртого матча она проиграла 0:2. Но в начале второго сравняла счёт. Однако, в итоге динамовцы дожали соперника — 5:2.

Счёт в серии 3:1 в пользу «Динамо». В среду в пятом матче у себя дома москвичи могут закончить противостояние. Но «Северсталь» точно не будет сдаваться до последнего.

— Эта серия получается одной из самых интересных, — заявил «Известиям» трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — «Северсталь» оказала достойное сопротивление, показав, что не боится «Динамо». Можно только восхититься работой главного тренера череповчан Андрея Разина, создавшего молодую и быструю команду. Но класс игроков «Динамо» всё же сказывается, поэтому не похоже, чтобы бело-голубые упустили победу в этой серии.

СКА — «Динамо» (Минск)

Эта пара казалась одной из самых предсказуемых. Но белорусский коллектив порадовал зрителей решимостью играть против фаворита в атакующий хоккей. В итоге в первых трёх встречах было пиршество голов. Два матча в Питере СКА выиграл с результатами 4:2 и 6:4. Третий матч, прошедший в Минске, динамовцы сумели перевести в овертайм, но там его проиграли — 3:4. Тем не менее, четвёртая игра, также прошедшая в столице Белоруссии, не стала последней в серии — СКА проиграл 1:2 и теперь примет соперника в среду в Санкт-Петербурге, где может обеспечить себе проход дальше.

— Видно, что по игре и составу СКА есть, где ещё прибавить, — отметил Алексей Бадюков. — Он, как и ожидалось, переигрывает минчан, но при своих болельщиках в последнем матче белорусский клуб сумел сыграть на максимуме возможностей, даже при потерях таких игроков, как Павел Варфоломеев и Брендон Козун. Тем не менее, у СКА сейчас потенциал такой, чтобы завершить серию в пятом матче. Минск старается играть в открытый хоккей, таким образом создавая питерцам свободные зоны, в которых они чувствуют себя, как рыба в воде. Плюс не совсем уверенно играет вратарь «Динамо», за исключением четвёртого матча, где Доминик Фурх значительно подтащил команду. Игра вратаря здесь играет большое значение, плюс у Минска не хватает защитников, нет возможности ротации опытных игроков, и в решающие моменты это играет роль.

«Локомотив» — «Йокерит»

Из-за пандемии «Йокерит» не смог проводить матчи плей-офф у себя в Хельсинки. Поэтому вся серия с «Локомотивом» проходит в Ярославле. Этим «железнодорожники» вовсю воспользовались. Они минимально победили в первом матче (1:0), затем разгромили «шутов» (6:0) во втором.

Лишь в третьей игре финский клуб оказал сопротивление, отыгравшись с 0:2 и переведя встречу в овертайм, где подопечные Андрея Скабелки всё же дожали «Йокерит» (3:2). Во вторник «Локомотив» может досрочно выиграть серию, если одержит победу в четвёртом матче.

— Потенциал у «Йокерита» очень хороший, и для меня удивительно, что серия может так быстро закончиться, — резюмировал Бадюков. — В принципе команда неплохо играла часть матчей серии, где-то имела преимущество, но уступала в реализации. Против «Локомотива», у которого есть четыре хороших звена и возможность оказывать давление, финский клуб хорошо сопротивляется. Но в четвёртом матче ему будет сложно, поскольку та активность, которая помогает команде в регулярном чемпионате, сейчас уже спадёт. «Локомотив» же умеет побеждать при минимальных усилиях, выжидая и используя свои моменты. Такие хоккеисты Ярославля, как Теэму Пулкиннен умеют даже не лучшие броски превращать в голы.

Также во вторник пройдёт четвёртый матч серии ЦСКА — «Спартак». ЦСКА ведёт 3:0 и в случае победы в ближайшей игре выиграет всю серию.