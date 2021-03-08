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У Асада и его супруги обнаружили коронавирус
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У Асада и его супруги обнаружили коронавирус

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Президент Сирии Башар Аль Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщили в канцелярии главы государства.

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«Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», — говорится в заявлении канцелярии в Twitter.

Как отмечается, президент и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии.

22 февраля сообщалось, что Сирия зарегистрировала и разрешила применение российской вакцины «Спутник V» на территории республики.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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