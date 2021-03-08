Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Таиланд сократит срок карантина для вакцинированных от COVID-19 иностранцев
Общество
Ракова сообщила о сформированном у москвичей иммунитете к коронавирусу
Мир
Киев заявил о планах создать туристические маршруты для жителей Донбасса
Мир
Премьер-министр Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота
Мир
На Украине прошел марш за гендерное равенство
Мир
ЕС представит проект по паспортам вакцинации 17 марта
Общество
Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью жертвами под Самарой в СК
Общество
Около трети коек для пациентов с COVID-19 освободились в Москве
Мир
У Асада и его супруги обнаружили коронавирус

Премьер-министр Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента республики Александра Вучича попыткой государственного переворота. Об этом она сообщила 7 марта в эфире TV Pink.

Навели мосты: США и ЕС намерены ослабить влияние России на Балканах
Что означают договоренности лидеров Сербии и Косово

По ее словам, в деле с прослушкой замешаны члены правящей партии и высокие чины из министерства внутренних дел. Брнабич пообещала, что расследование этого дела раскроет весь механизм «до последнего винтика».

«Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего в МВД, а также в Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», — высказала мнение премьер-министр Сербии.

Глава МВД Сербии Александр Вулин ранее рассказал, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Он отметил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД, а также то, что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности, передает «Газета.ру».

В начале февраля начальник управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич заявил, что на президента страны готовилось покушение. По приведенным им оперативным данным, атака готовилась в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.

В январе Вулин сообщил, что спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства незаконного прослушивания президента республики. Министр не уточнил детали расследования, но, по его словам, «президента прослушивали не из благих намерений».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021