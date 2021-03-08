Премьер-министр Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента республики Александра Вучича попыткой государственного переворота. Об этом она сообщила 7 марта в эфире TV Pink.

По ее словам, в деле с прослушкой замешаны члены правящей партии и высокие чины из министерства внутренних дел. Брнабич пообещала, что расследование этого дела раскроет весь механизм «до последнего винтика».

«Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего в МВД, а также в Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», — высказала мнение премьер-министр Сербии.

Глава МВД Сербии Александр Вулин ранее рассказал, что по данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. Он отметил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД, а также то, что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности, передает «Газета.ру».

В начале февраля начальник управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич заявил, что на президента страны готовилось покушение. По приведенным им оперативным данным, атака готовилась в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.

В январе Вулин сообщил, что спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства незаконного прослушивания президента республики. Министр не уточнил детали расследования, но, по его словам, «президента прослушивали не из благих намерений».