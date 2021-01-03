Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента Вучича

Спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства незаконного прослушивания президента республики Александра Вучича. Об этом в воскресенье, 3 декабря, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин в эфире телеканала TV Prva.

Как пишет Espreso, о прослушке рассказал сам глава государства.

«Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания», — отметил Вулин.

Министр не уточнил детали расследования, но, по его словам, «президента прослушивали не из благих намерений».

Вулин также указал, что правоохранительные органы должны сделать так, чтобы «это никогда больше не повторилось».

Летом в Сербии начались волнения, после того как Вучич объявил о введении комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально протесты шли мирно, но после попытки митингующих ворваться в здание парламента полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

9 июля в министерстве обороны страны заявили, что беспорядки в Сербии — это попытка захватить власть и спровоцировать гражданскую войну.