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В полиции рассказали о готовившемся покушении на президента Сербии Вучича

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Начальник управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич в понедельник, 8 февраля, в эфире телеканала Pink заявил, что на президента страны Александра Вучича готовилось покушение.

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По приведенным им оперативным данным, атака готовилась в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.

Тогда во время церемонии открытия памятника более 850 спецназовцев обеспечивали безопасность президента после поступления разведданных о готовящемся покушении.

В феврале сербские правоохранители в ходе спецоперации задержали 19 членов организованной преступной группы (ОПГ) во главе с Велько Беливуком. Их обвиняют в жестоких убийствах, вымогательстве и похищениях, а также в организации торговли наркотиками. При обысках у членов группировки была найдена снайперская винтовка.

Как ранее отметил глава МВД Сербии Александр Вулин, вполне возможно, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка была предназначена для покушения на президента.

8 февраля министр обороны Небойша Стефанович заявил, что государство намерено решительно бороться с организованной преступностью.

В январе Вулин сообщил, что спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства незаконного прослушивания президента республики. Министр не уточнил детали расследования, но, по его словам, «президента прослушивали не из благих намерений».

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