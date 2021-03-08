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Кинематограф проверили на половое неравенство

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Израильские и британские ученые проверили кинематограф на половое неравенство, передает телеканал «Известия».

Исследователи пытались найти ответы на ряд вопросов. В фильмах каких жанров больше соблюдается гендерное равноправие? Получают ли сегодня женщины больше центральных ролей, чем в прошлом? Насколько справедливо прекрасный пол изображается в кино?

С помощью специальной компьютерной программы проанализировали более 15 тыс. известных фильмов, каждый из которых набрал не менее 1 тыс. отзывов в базе данных IMDb.

Степень равноправия в отдельных жанрах проверяли по доле женщин в числе 10 главных персонажей картины. Лучшие результаты показали фильмы в жанре нуар, детективы, исторические ленты, фильмы ужасов и, как ни странно, картины о войне.

Исследователи отметили, что среди 10 главных персонажей в кино мужчин почти всегда больше, но процент женщин с 1965 года неуклонно растет.

Ученые также сравнили по особой формуле героев и героинь на степень вовлеченности в драматическую структуру фильмов. С этой точки зрения тест на гендерную непредвзятость прошли только 12% исследованных кинолент.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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