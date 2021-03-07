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РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ России

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Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС. Об этом сообщается 7 марта на сайте ведомства.

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Ранее 7 марта администрация социальной сети ограничила доступ к опубликованным в аккаунтах СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами ФСБ России в Воронеже.

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы «свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

24 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав россиян в интернете, в том числе цензуру российских СМИ. Ограничение права граждан России на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев соцсети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении размер штрафа возрастет до 3 млн рублей.

18 февраля стало известно, что Роскомнадзор выступил с предложением создать перечень владельцев интернет-ресурсов, причастных к нарушениям прав и свобод человека, в том числе и к нарушениям свободы массовой информации.

Кроме этого, в ноябре 2020 года в России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ.

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