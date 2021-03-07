Ян назвал Стерлинга клоуном из-за фото с поясом UFC

Российский боец MMA Петр Ян 7 марта назвал американца Алджамейна Стерлинга и его спарринг-партнера бойца UFC Мераба Двалишвили клоунами за снимок с чемпионским поясом.

Фото в Instagram опубликовал Двалишвили, написав под ним «And New» (И новый чемпион).

«Клоуны», – оставил комментарий под постом россиянин и поставил соответствующий эмодзи.

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 7 марта без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию проводил телеканал РЕН ТВ. Ян проиграл в бою и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем – Ян нанес удар коленом в голову американцу, который одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги.

Позднее сообщалось, что Ян 7 принес извинения своему сопернику за нанесение запрещенного удара.

Также в этот день глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между Яном и Стерлингом. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом данных о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.