Глава UFC рассказал о реакции Нурмагомедова на предложение о бое осенью

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Лас-Вегасе и предложил ему вернуться в смешанные единоборства (MMA).

Глава UFC спросил россиянина, не хочет ли тот поучаствовать в поединке в сентябре.

«В ответ он засмеялся. И всё. Хотя мы еще пообщаемся за ужином», — приводит таблоид The Sun слова Уайта.

Нурмагомедов был секундантом Ислама Махачева на турнире UFC 259. Победу Махачеву над американцем Дрю Добером принес удушающий прием.

В рамках турнира также прошел бой российского бойца и чемпиона UFC Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом. Ян проиграл поединок.

Турнир можно было увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ 7 марта.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. По данным СМИ, он собирается открыть школу единоборств в России и назвать ее именем покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова.

С тех пор Уайт неоднократно заявлял о планах вернуть россиянина в спорт.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.