В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок

Более сотни жителей Айдахо собрались у здания капитолия штата, чтобы сжечь медицинские маски, выступив таким образом против коронавирусных ограничений. Об этом 6 марта сообщила газета The Hill.

По информации издания, акция «Сожги маску» прошла у расположенного в городе Бойсе капитолия в субботу. Среди участников протеста были замечены дети.

Демонстранты установили у здания капитолия мусорное ведро, в котором под одобрительные возгласы сжигали медицинские маски. Многие держали в руках плакаты с надписями «Я не задохнусь».

При этом, как отмечается, один из участников акции бросил в огонь фотографию американского лидера Джо Байдена.

10 февраля глава центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что американцы в целях более эффективной борьбы с коронавирусом должны носить плотные маски или надевать сразу две.

В январе CDC, входящие в состав американского минздрава, сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах.

Байден после вступления в должность президента США в числе первых документов подписал указ о возвращении Штатов во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней.