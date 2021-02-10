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Американцев призвали носить две маски для защиты от COVID-19

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Американцы в целях более эффективной борьбы с пандемией коронавируса должны носить плотные маски или надевать сразу две. Об этом 10 февраля заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

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В среду утром было опубликовано новое исследование регулятора, в нем говорилось, что использование плотно прилегающей хирургической маски в сочетании с тканевой значительно снижает риск заразиться респираторной инфекцией.

Так, ношение двух масок позволяло блокировать 92,5% аэрозольных частиц при кашле, который симулировали участники при эксперименте. Использование же одной маски снижало этот показатель до 42%.

Вопросу эффективности масок был посвящен специальный брифинг в Белом доме.

«Мы по-прежнему рекомендуем, чтобы маски состояли из двух или более слоев, полностью закрывали нос и рот и плотно прилегали к носу и по бокам лица», — приводит слова Валенски CBS.

В январе CDC (входящие в состав Минздрава США) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах.

Джо Байден, вступивший в должность американского президента, в числе первых документов подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней.

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