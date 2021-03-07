В Испании продолжаются акции в поддержку арестованного рэпера

В Испании возобновились протесты из-за ареста рэпера. Активисты требуют освободить музыканта Пабло Хаселя. Наиболее масштабная акция прошла в Барселоне, передает телеканал «Известия». Манифестация переросла в столкновение с силовиками. В полицейских полетели бутылки и булыжники. Рэпера Пабло Хаселя обвинили в оскорблении короля и одобрении терроризма. Музыканта левых взглядов приговорили к девяти месяцам тюрьмы.

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