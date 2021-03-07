Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 10 595 случаев заболевания COVID-19
Спорт
В UFC анонсировали бой-реванш между Яном и Стерлингом
Происшествия
В МЧС сообщили о разливе нефтепродуктов в Приамурье
Общество
На сайте Минобороны к 8 марта появился раздел о подвигах женщин во времена ВОВ
Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-феврале вырос на 8,5%
Армия
Россия и Белоруссия проведут совместные учения в марте
Интернет
В Белом доме создадут кибергруппу из-за взлома более 30 тыс. адресов
Общество
Тепло вернется в ЦФО в конце следующей недели
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

В Испании продолжаются акции в поддержку арестованного рэпера

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Испании возобновились протесты из-за ареста рэпера. Активисты требуют освободить музыканта Пабло Хаселя. Наиболее масштабная акция прошла в Барселоне, передает телеканал «Известия». Манифестация переросла в столкновение с силовиками. В полицейских полетели бутылки и булыжники. Рэпера Пабло Хаселя обвинили в оскорблении короля и одобрении терроризма. Музыканта левых взглядов приговорили к девяти месяцам тюрьмы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021