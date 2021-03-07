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В России за сутки выявили 10 595 случаев заболевания COVID-19

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За минувшие сутки в России выявили 10 595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением COVID-19.

Ковидный бой: к концу марта прирост заболеваемости может упасть до 0,1%
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За прошедшие 24 часа зафиксировано 368 летальных исходов, полностью выздоровели 11 576 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (1534), Санкт-Петербурге (968) и Московской области (773).

Всего с начала пандемии в России выявлено 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 89 094 пациента, выздоровели 3 911 924 человека.

5 марта завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что успешная вакцинация позволит избежать подъема заболеваемости COVID-19 в стране. По его мнению, Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале.

В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что свыше 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», из них 2,5 млн человек прошли вакцинацию полностью, получив две прививки.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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