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Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян

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Более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», из них 2,5 млн прошли вакцинацию полностью, получив две прививки. Об этом 5 марта на брифинге сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан», — сказала она.

Она подчеркнула, что регионы страны с учетом объемов производства, объемов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В России также зарегистрирован второй препарат — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». О получении регистрационного удостоверения объявил 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин. По словам гендиректора центра Рината Максютова, препарат будет доступен для россиян в рамках масштабной вакцинации со второй половины марта. Вакцину одобрили для применения среди лиц старше 60 лет.

20 февраля 2021 года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат был разработан в Центре имени Чумакова.

Также 5 марта была завершена вторая фаза клинических исследований однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». 27 февраля в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом.

По мнению завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, благодаря вакцинации к концу марта прирост заболеваемости COVID-19 в России может упасть до 0,1%.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что к июню 2021 года прививка от коронавируса может быть сделана 40 млн граждан.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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