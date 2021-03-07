Польский генерал озвучил возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак высказал предположение, как могли бы развиваться боевые действия между Россией и силами НАТО на территории Калининградской области. Своим мнением генерал поделился с изданием Defence 24.

В публикации от 4 марта автор напомнил читателям, что Калининградская область имеет ключевое значение для политической и военной стратегии России. По его словам, регион играет роль «ворот», ведущих в Балтийское море и на Польскую низменность, откуда в свою очередь начинается путь в Центральную и Западную Европу.

Скшипчак указал на то, что в Калининградской области дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). Предполагается, что в случае начала военных действий эти подразделения обеспечат перевес России над противником в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако генерал допустил, что противодействие войскам НАТО может проходить по другому сценарию.

По мнению военнослужащего, указанные подразделения могут получить задачу блокировать переброску подразделений НАТО по суше, морю и воздуху на территорию стран Прибалтики, а также прийти на подмогу российской 6-ю армии, размещенной за восточной границей страны. Кроме того, экс-командующий войск Польши на суше отметил, что помимо действующих мотострелковых бригад РФ, могут быть мобилизованы как минимум две полноценные дивизии, а на складах консервации находится запас модернизированной боевой техники, которым можно оснастить две мотострелковые бригады и два-три танковых полка.

Польский генерал выразил уверенность в том, что на захват Прибалтики российским войскам понадобится от двух до четырех суток и сопротивление военных сил НАТО на этих территориях не возымеет эффекта. В дальнейшем боевые действия будут разворачиваться в южной части Балтийского моря в направлении побережья Польши, допустил Скшипчак.

В конце февраля польские СМИ уже предположили, что вооруженный конфликт со странами НАТО Россия может начать с территории Калининградской области в связи с ее удобным стратегическим положением.

30 января сценарий, содержащий ликвидацию четырех основных целей в Калининградской области, был опубликован на сайте американской организации Center for Naval Analyses. Речь шла об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (в том числе и ракетные комплексы «Искандер»). Кроме того, целью такого удара эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.

Комментируя публикацию, ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что сценарий носит признаки «клинического идиотизма».