Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Петр Ян из-за ошибки лишился титула чемпиона UFC в поединке со Стерлингом
Общество
На сайте Минобороны к 8 марта появился раздел о подвигах женщин во времена ВОВ
Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-феврале вырос на 8,5%
Армия
Россия и Белоруссия проведут совместные учения в марте
Интернет
В Белом доме создадут кибергруппу из-за взлома более 30 тыс. адресов
Общество
Тепло вернется в ЦФО в конце следующей недели
Мир
Гендиректора Pfizer не пустили в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19
Мир
Польский генерал озвучил возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

Польский генерал озвучил возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак высказал предположение, как могли бы развиваться боевые действия между Россией и силами НАТО на территории Калининградской области. Своим мнением генерал поделился с изданием Defence 24.

Унаследовали дрон: оборону Калининграда укрепили беспилотниками
Разведывательные БПЛА помогут на Балтике морпехам, береговым ракетчикам и артиллеристам

В публикации от 4 марта автор напомнил читателям, что Калининградская область имеет ключевое значение для политической и военной стратегии России. По его словам, регион играет роль «ворот», ведущих в Балтийское море и на Польскую низменность, откуда в свою очередь начинается путь в Центральную и Западную Европу.

Скшипчак указал на то, что в Калининградской области дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). Предполагается, что в случае начала военных действий эти подразделения обеспечат перевес России над противником в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако генерал допустил, что противодействие войскам НАТО может проходить по другому сценарию.

По мнению военнослужащего, указанные подразделения могут получить задачу блокировать переброску подразделений НАТО по суше, морю и воздуху на территорию стран Прибалтики, а также прийти на подмогу российской 6-ю армии, размещенной за восточной границей страны. Кроме того, экс-командующий войск Польши на суше отметил, что помимо действующих мотострелковых бригад РФ, могут быть мобилизованы как минимум две полноценные дивизии, а на складах консервации находится запас модернизированной боевой техники, которым можно оснастить две мотострелковые бригады и два-три танковых полка.

Польский генерал выразил уверенность в том, что на захват Прибалтики российским войскам понадобится от двух до четырех суток и сопротивление военных сил НАТО на этих территориях не возымеет эффекта. В дальнейшем боевые действия будут разворачиваться в южной части Балтийского моря в направлении побережья Польши, допустил Скшипчак.

В конце февраля польские СМИ уже предположили, что вооруженный конфликт со странами НАТО Россия может начать с территории Калининградской области в связи с ее удобным стратегическим положением.

30 января сценарий, содержащий ликвидацию четырех основных целей в Калининградской области, был опубликован на сайте американской организации Center for Naval Analyses. Речь шла об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (в том числе и ракетные комплексы «Искандер»). Кроме того, целью такого удара эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.

Комментируя публикацию, ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что сценарий носит признаки «клинического идиотизма».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021