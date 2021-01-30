Военный эксперт прокомментировал план удара НАТО по Калининграду

Появившийся ранее в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области носит признаки «клинического идиотизма», такое мнение высказал ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с «РИА Новости».

По его словам, подобные сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными организациями и отдельными «экспертами».

«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма», — сказал Мураховский.

По его словам, авторы таких «работ» предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим, «видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах».

Он добавил, что, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой»

Ранее, 30 января, сообщалось, что на сайте американской организации Center for Naval Analyses появился сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который содержит ликвидацию четырех основных целей в данном регионе.

Речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (в том числе и ракетные комплексы «Искандер»). Кроме того, целью такого удара эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде. Превентивный удар, как уточняется, якобы необходим для обеспечения безопасности в Прибалтике.