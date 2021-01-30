Американские эксперты описали сценарий удара НАТО по Калининграду

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области содержит ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Это следует из данных, опубликованных на сайте американской организации Center for Naval Analyses.

Речь в опубликованной информации идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (в том числе и ракетные комплексы «Искандер»). Кроме того, целью такого удара эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде. Превентивный удар, как уточняется, якобы необходим для обеспечения безопасности в Прибалтике.

Российские системы противоракетной обороны предлагается уничтожить из РСЗО WR-40 Langusta, на цели их наведут беспилотники. Для уничтожения «Искандеров» эксперты предлагают использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Факторами «победы НАТО» в возможном конфликте названы «скорость и внезапность».

«Силы, собранные на российской границе, должны пересечь густо заросшую лесом местность, полную озер», — говорится в статье.

Вместе с тем авторы материала полагают, что полномасштабная война крайне маловероятна.

Ранее на этой неделе ученые Ратгерского университета в США выяснили, что масштабная ядерная война приведет к существенному изменению климата на планете. Сильнее других пострадает Тихий океан.

В декабре журнал NI назвал возможные причины вооруженного конфликта между РФ и НАТО. По мнению издания, между Москвой и альянсом установились настолько напряженные отношения, что любое неверно истолкованное происшествие может привести стороны в состояние «случайной войны».