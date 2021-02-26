В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО

Вооруженный конфликт со странами НАТО Россия якобы может начать с территории Калининградской области в связи с ее удобным стратегическим положением. С таким утверждением выступил польский журнал Gazeta Polska.

По мнению авторов статьи, Россия в ходе подобного конфликта «не исключает возможности применения самого смертоносного оружия» для уничтожения сил, размещенных на восточном фланге Североатлантического альянса.

«Можно предположить, что атака... велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны», — говорится в статье.

30 января, сценарий, содержащий ликвидацию четырех основных целей в Калининградской области, был опубликован на сайте американской организации Center for Naval Analyses. Речь шла об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (в том числе и ракетные комплексы «Искандер»). Кроме того, целью такого удара эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.

Комментируя публикацию, ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что сценарий носит признаки «клинического идиотизма».