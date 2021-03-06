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Елистратов занял третье место на ЧМ по шорт-треку

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Россиянин Семен Елистратов в субботу, 6 марта, занял третье место на чемпионате мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды) на дистанции 1500 м. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Спортсмен показал результат в 2 минуты 18,296 секунды. Золото завоевал канадец Шарль Амлен (2.18,143), вторым пришел Ицхак де Лат из Нидерландов (2.18,202).

Отмечается, что россиянка Софья Просвирнова заняла четвертое место среди женщин.

Российские шорт-трекисты из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Нидерландах под названием RSU (Russian Skating Union) и флагом Союза конькобежцев России. На их форме нет российского триколора и герба.

24 января мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку. В состав сборной тогда вошли Елистратов, а также Денис Айрапетян и Константин Ивлиев.

Спортсмены завоевали бронзовые медали в эстафете на 5000 м. Они преодолели дистанцию за 6 минут 56,653 секунды. Первое место заняли нидерландцы (6.56,420), второе — итальянцы (6.56,544).

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