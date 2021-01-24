Россияне выиграли бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку
Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования завершились в воскресенье, 24 января, в польском Гданьске.
В составе сборной были Семен Елистратов, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев.
Спортсмены завоевали бронзовые медали в эстафете на 5000 м. Они преодолели эту дистанцию за 6 минут 56,653 секунды. Первыми стали нидерландцы (6.56,420), второе место заняли итальянцы (6.56,544).
В женской эстафете на 3000 м россиянки финишировали первыми, но из-за нарушения правил они были дисквалифицированы. В итоге победа досталась Франции, второй стала сборная Нидерландов, третьей — Италия.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в многоборье по итогам всех дистанций победил Елистратов, набравший 71 очко. Всего спортсмены из России на турнире завоевали восемь медалей — четыре золотые, серебряную и три бронзовые.
В начале декабря прошлого года стало известно, что Международный союз конькобежцев принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии.