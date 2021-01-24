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Россияне выиграли бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку

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Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования завершились в воскресенье, 24 января, в польском Гданьске.

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В составе сборной были Семен Елистратов, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев.

Спортсмены завоевали бронзовые медали в эстафете на 5000 м. Они преодолели эту дистанцию за 6 минут 56,653 секунды. Первыми стали нидерландцы (6.56,420), второе место заняли итальянцы (6.56,544).

В женской эстафете на 3000 м россиянки финишировали первыми, но из-за нарушения правил они были дисквалифицированы. В итоге победа досталась Франции, второй стала сборная Нидерландов, третьей — Италия.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в многоборье по итогам всех дистанций победил Елистратов, набравший 71 очко. Всего спортсмены из России на турнире завоевали восемь медалей — четыре золотые, серебряную и три бронзовые.

В начале декабря прошлого года стало известно, что Международный союз конькобежцев принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии.

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