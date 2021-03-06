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Далай-лама сделал прививку от коронавируса

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Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. Об этом сообщается в субботу, 6 марта, на сайте буддийского духовного лидера.

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Как отмечается, ему сделали прививку утром в госпитале Зонал. Около получаса после вакцинации далай-лама оставался под наблюдением медиков.

В опубликованном на сайте видеообращении он также призвал население сделать прививку и отметил важность вакцинации.

При этом не уточняется, каким именно препаратом далай-лама был вакцинирован.

1 января сообщалось, что комитет экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрил экстренное использование вакцины против коронавируса Covishield, а 12 января первые партии вакцины начали доставляться в города.

Также там используют вакцину Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории Индии.

Индия является второй в мире страной по количеству заразившихся коронавирусом после США. По данным портала Worldometer, в стране выявлено 11,1 млн случаев COVID-19. Всего выздоровели более 10,8 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 157 тыс. человек.

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