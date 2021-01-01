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В Индии одобрили применение «оксфордской» вакцины против COVID-19

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Комитет экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрил экстренное использование вакцины против коронавируса Covishield Индийского института сыворотки (SII). Об этом в пятницу, 1 января, сообщает телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники.

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SII является индийским партнером по вакцине Oxford-AstraZeneca.

Однако, как уточняет телеканал, эксперты центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств выдвинули для применения препарата ряд условий. По предварительным данным, одним из них является обязательное размещение более подробных данных в информационный лист пациента во время вакцинации.

Сообщается, что в 2 января во всех штатах Индии должна стартовать пробная программа вакцинации, согласно директивам минздрава страны, несмотря на еще не принятое решение в отношении вакцины генеральным контролером по лекарственным средствам Индии (DCGI).

30 декабря власти Британии разрешили использование вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сообщил, что прививать препаратом от коронавируса начнут 4 января. В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон назвал одобрение вакцины фантастической новостью и торжеством британской науки.

На сегодняшний день Индия, по данным международного статистического бюро Worldometer, находит на втором месте в мире после США по числу выявленных случаев коронавируса. В стране выявлено 10 286 709 случаев COVID-19, скончались 149 018 человек, выздоровел 9 883 461 пациент.

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