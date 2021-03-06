УАЗ рассмотрит возможность выпуска внедорожников Isuzu

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) рассматривает возможность организации производства легковых автомобилей иностранного производства. Об этом сообщает Drom.ru.

По данным издания, иномарками, которые встанут на конвейер в Ульяновске, могут оказаться внедорожник и пикап на платформе Isuzu D-Max и Isuzu MU-X. При этом, если иностранное шасси получится «скрестить» с платформой модели «УАЗ Патриот», то выпускать эти модели будут как под брендом Isuzu, так и УАЗ. Открытым пока остается лишь вопрос о моторной линейке таких автомобилей.

Ранее генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил, что компания приостановила работы над проектом «Русский Prado», но завод не собирается отказываться от перспективной модели.

По словам топ-менеджера, на УАЗе ищут альтернативные решения. Финансировать собственные разработки «с нуля» крайне сложно. Разумным является вопрос партнерства с синергией производственных возможностей и адаптации разработок.

17 февраля сообщалось, что доля внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП) в объеме продаж модели на российском рынке по итогам 2020 года составила 40,1%.