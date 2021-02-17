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УАЗ рассказал о доле продаж внедорожника «Патриот» с АКПП

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Доля внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП) в объеме продаж модели на российском рынке по итогам 2020 года составила 40,1%. Об этом 17 февраля сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автомобильного завода.

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Продажи «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией стартовали в России осенью 2019 года. На автомобиль устанавливается шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Powerglide 6L50 французского производства. Кроме того, модель оснащается модернизированным 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с.

При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «УАЗ Патриот» с АКПП потребляет 9,5 л топлива. Максимальная скорость машины составляет 150 км/ч.

18 января сообщалось, что российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над новым внедорожником «УАЗ Патриот», который в компании называли «Русский Prado».

Работы над модернизированной моделью проходили в условиях недостаточного финансирования. При этом на УАЗе было изготовлено несколько полноразмерных макетов новой модели, однако до ходовых прототипов дело не дошло.

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