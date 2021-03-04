Глава УАЗа опроверг закрытие проекта «Русский Prado»

Генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов в интервью изданию 73online.ru заявил, что компания приостановила работы над проектом «Русский Prado», но завод не собирается отказываться от перспективной модели.

«Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты в стратегии нашего развития, на которую сильно повлияла пандемия и макроэкономика. Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен. Мы переформатировали план своего развития в целом, но мы ничего не закрываем — не дождутся!» — пояснил Адиль Ширинов.

По словам топ-менеджера, на УАЗе ищут альтернативные решения. Финансировать собственные разработки «с нуля» крайне сложно. Разумным является вопрос партнерства с синергией производственных возможностей и адаптации разработок.

В январе 2021 года появилась информация, что российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над новым внедорожником «УАЗ Патриот», который в компании называли «Русский Prado».

Работы над модернизированной моделью проходили в условиях недостаточного финансирования. При этом на УАЗе было изготовлено несколько полноразмерных макетов новой модели, однако до ходовых прототипов дело не дошло.

Автомобиль должен был получить 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и турбодизель объемом 2,2 л. Кроме того, модель должна была получить новую коробку передач. Речь шла о шестиступенчатой механической трансмиссии.

17 февраля сообщалось, что доля внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП) в объеме продаж модели на российском рынке по итогам 2020 года составила 40,1%.