Врачи назвали длительность выделения коронавируса у детей

Дети, заболевшие COVID-19, могут выделять вирус в течение месяца. Об этом 6 марта сообщил главный врач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен», — приводит его слова «РИА Новости».

Тимаков отметил, что вирус может выделяться достаточно долгое время вместе с фекалиями, однако окружающие от такого человека заразиться не смогут.

Ранее, 5 марта, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила, что новые разновидности коронавируса не сказываются на состоянии заболевших COVID-19 детей.

В феврале японские медики призвали родителей внимательно следить за симптоматикой у заболевших COVID-19 детей, особенно при появлении симптомов синдрома Кавасаки — диареи и сыпи.

Осенью 2020 года американские медики сообщили, что зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией. У большинства ребят наблюдались симптомы болезни Кавасаки: лихорадка, сыпь, раздражение глаз, опухшие лимфатические узлы.