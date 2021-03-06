Прямой эфир
Мир
Байден продлил на год режим санкций в отношении Ирана
Наука
Ровер Perseverance впервые проехался по Марсу
Армия
Самолет-наблюдатель Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов в Крыму
Общество
Правительство рекомендовало перевести работников старше 65 лет на удаленку
Мир
Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году
Авто
С 5 апреля на улицах с критической загрузкой изменится тариф на парковку
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена пересмотреть военные полномочия
Авто
Юрист назвал условия для конфискации машины за долги владельца
Сюжет:

Врачи назвали длительность выделения коронавируса у детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети, заболевшие COVID-19, могут выделять вирус в течение месяца. Об этом 6 марта сообщил главный врач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ковидный бой: к концу марта прирост заболеваемости может упасть до 0,1%
Как страна и Москва провели год в режиме борьбы с пандемией

«Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен», — приводит его слова «РИА Новости».

Тимаков отметил, что вирус может выделяться достаточно долгое время вместе с фекалиями, однако окружающие от такого человека заразиться не смогут.

Ранее, 5 марта, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила, что новые разновидности коронавируса не сказываются на состоянии заболевших COVID-19 детей.

В феврале японские медики призвали родителей внимательно следить за симптоматикой у заболевших COVID-19 детей, особенно при появлении симптомов синдрома Кавасаки — диареи и сыпи.

Осенью 2020 года американские медики сообщили, что зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией. У большинства ребят наблюдались симптомы болезни Кавасаки: лихорадка, сыпь, раздражение глаз, опухшие лимфатические узлы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021