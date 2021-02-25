В Японии просят следить за симптоматикой у заразившихся COVID-19 детей

Японские медики призвали родителей внимательно следить за симптоматикой у заразившихся коронавирусом маленьких детей, особенно при появлении симптомов синдрома Кавасаки — диареи и сыпи. Об этом говорится в заявлении Японской ассоциации педиатров и Японской ассоциации исследования синдрома Кавасаки.

По данным японских врачей, на сегодняшний день в стране зафиксировано немного случаев, при которых у маленьких детей, заразившихся COVID-19, развиваются симптоматика, схожая с синдромом Кавасаки. Также педиатры отметили, что все подобные случаи были успешно вылечены.

Однако если ребенок все-таки заболел или в семьи есть случаи заражения коронавирусной инфекцией, врачи рекомендовали родителям следить за состоянием малыша и такими симптомами, как диарея, жар, сыпь и упадок сил, пишет ТАСС.

Осенью 2020 года американские медики сообщили, что зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией. У большинства детей наблюдались симптомы болезни Кавасаки: лихорадка, сыпь, раздражение глаз, опухшие лимфатические узлы.