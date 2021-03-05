Врач рассказала о влиянии подтипов коронавируса на заболевших COVID-19 детей

Новые разновидности коронавируса не сказываются на состоянии заболевших COVID-19 детей, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова на ХХIII конгрессе педиатров РФ с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» 5 марта.

«Сейчас возникает много вопросов с новыми подтипами коронавируса, их иногда неправильно журналисты называют штаммами — это не штаммы. Это подтипы. Так вот, новые подтипы не ухудшают состояние здоровья [заболевших] детей», — отметила она.

Намазова-Баранова указала на то, что всем детям, перенесшим COVID-19, необходимо повышенное внимание.

В феврале японские медики призвали родителей внимательно следить за симптоматикой у заболевших COVID-19 детей, особенно при появлении симптомов синдрома Кавасаки — диареи и сыпи.

Осенью 2020 года американские медики сообщили, что зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией. У большинства ребят наблюдались симптомы болезни Кавасаки: лихорадка, сыпь, раздражение глаз, опухшие лимфатические узлы.

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