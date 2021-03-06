Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за разрешений на частоты

Минцифры не допустит отключений от интернета из-за отсутствия решения по частотам. Об этом говорится в заявлении министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, опубликованном 5 марта на сайте ведомства.

Отмечается, на частотах, продление права пользования которыми до сих пор не согласовано силовыми ведомствами, доступом в интернет пользуются менее 100 тыс. абонентов. При этом Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по сохранению возможности этих абонентов пользоваться интернетом тем или иным способом.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — сказал Шадаев.

Ранее в этот же день стало известно о том, что в ближайшие дни операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет вынуждены будут отключить сети. Это связывали с тем, что завершается действие выданного 10 лет назад разрешения Государственной комиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет.

Отмечается, что тема продления срока затрагивалась в 2020 году, соответствующие просьбы направлял ряд операторов, включая «Мегафон» и «Ростелеком».

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Кацуров рассказал Известиям, что россияне не останутся без домашнего интернета. По его словам, проблемы со связью могут коснуться крайне небольшого числа абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).

По словам шеф-редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна, силовым ведомствам нужно время, чтобы «утрясти» ситуацию с частотами. При этом он выразил уверенность, что через некоторое время ситуация обязательно разрешится.