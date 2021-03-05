Эксперт прокомментировал сообщения об отключении домашнего интернета

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с радио Sputnik в пятницу, 5 марта, перечислил возможные сложности, которые могли возникнуть у операторов домашнего интернета в России.

Ранее в пятницу РБК сообщил о том, что из-за окончания действия выданного 10 лет назад разрешения Государственной комиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет россияне могут лишиться доступа к Сети.

«Вообще работу с частотами ведет Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), работающая в составе Минцифры сейчас. Значит, здесь идет какой-то передел диапазона. Это не лишит навсегда абонентов связи, наверное, перейдут на какие-то другие частоты. Вообще работа с ними идет, особенно с приходом в испытательном плане 5G», — отметил он.

При этом ответы на вопросы, связанные с использованием тех или иных частот, можно найти в подходах, применяемых еще в СССР. По словам Букштейна, в Советском Союзе частоты были в «перевернутом» виде.

«Из-за этого эти толчки идут в последнее время, надо как-то делиться, ведь радиосвязь — это сейчас всё: и оборонка, и защита, и ядерный щит, и просто быт. Утрясти — это длительный процесс, особенно с силовиками. У них же оборудование настроено на частоты, они не могут взять и отменить, оборудование так просто не перенастроить. Проблема гораздо сложнее, чем что-то отключить и подключить», — выразил мнение эксперт.

Он также добавил, что уверен, что через некоторое время ситуация обязательно разрешится.

Таким образом Букштейн прокомментировал информацию РБК о том, что в ближайшие дни операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет вынуждены будут отключить сети.

По данным издания, тема продления срока затрагивалась в 2020 году, соответствующие просьбы направлял ряд операторов, включая «Мегафон» и «Ростелеком».

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Кацуров, в свою очередь, также прокомментировал информацию, сказав, что россияне не останутся без домашнего интернета. По его словам, проблемы со связью могут коснуться крайне небольшого числа абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).