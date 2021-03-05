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Минцифры опровергло возможность отключения интернета у части россиян

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Россияне не останутся без домашнего интернета, заверил в пятницу, 5 марта, директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Кацуров, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

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«В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц. Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет», — сказал он.

Глава департамента подчеркнул, что операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью.

Проблемы со связью могут коснуться крайне небольшого числа абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны), добавил Кацуров.

Таким образом Кацуров прокомментировал информацию РБК о том, что в ближайшие дни операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет вынуждены будут отключить сети. Уточнялось, что причиной является окончание срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на применение частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, которое было выдано 10 марта 2011 года. Лицензия имела силу на протяжении 10 лет.

По данным издания, тема продления срока затрагивалась в 2020 году, соответствующие просьбы направлял ряд операторов, включая «Мегафон» и «Ростелеком».

В феврале сообщалось, что новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. По данным экспертов, применение Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех.

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