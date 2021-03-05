РБК узнал о возможном отключении интернета у части россиян

Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет вынуждены будут отключить сети в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Как уточняется, причиной является окончание срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на применение частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, которое было выдано 10 марта 2011 года. Лицензия имела силу на протяжении 10 лет.

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — отметил один из собеседников издания.

По его словам, тема продления срока затрагивалась еще в прошлом году при общении с представителями комиссии. Соответствующие просьбы выражали ряд операторов, включая «МегаФон» и «Ростелеком».

В феврале сообщалось, что новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. По данным экспертов, применение Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех.